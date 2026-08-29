Волгоградские гребцы вырвали золото первенства России U17 в Казани





В Казани завершилось первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 17 лет. На дистанции 500 метров в каноэ‑четвёрке победу одержали гребцы из Волгограда.

Заезд получился по-настоящему драматичным. С первых метров вперёд ушли соперники, и волгоградский экипаж оказался в роли догоняющих. Однако на второй половине дистанции гребцы заметно прибавили, сократили отрыв и на финишном отрезке совершили решающий рывок. Победа стала результатом не только скорости, но и психологической устойчивости – команда не сдалась даже при неблагоприятном развитии гонки.

В составе экипажа выступили Александр Авдошин, Владислав Голов, Максим Статников и Кирилл Харьков. Их итоговый результат – 1:57.098. Золото досталось волгоградцам в напряжённой борьбе: они опередили команду из Тверской области всего на 0,135 секунды (результат соперников – 1:57.233). Бронзовые медали завоевали гребцы из Рязанской области (1:57.435).

Работа под руководством тренера Сергея Ларина помогла экипажу грамотно распределить усилия и сохранить слаженность на всей дистанции.

Александр Веселовский

Фото: Волгоградская областная общественная организация федерация гребли на байдарках и каноэ