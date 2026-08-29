В Среднеахтубинском районе стартовал фестиваль «Ахтубинский помидор»





В рабочем посёлке Средняя Ахтуба в Волгоградской области начался ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор», приуроченный к Году единства народов России. Программа первого дня насыщена событиями.

Для гостей работает ярмарка «Кладовая района», где местные сельхозпроизводители представляют свою овощную продукцию. Прошло костюмированное шествие «Помидорный калейдоскоп народов» с участием предприятий, учреждений и творческих делегаций из разных районов области.





На аллее национальных подворий «Вкус единой России» развёрнуты выставки, фотозоны с помидорными инсталляциями, галерея «Удивительный томат» и мастерская «Добрые традиции» с интерактивными зонами для детей и взрослых.

Впереди – костюмированное дефиле «Томатный подиум» и творческая программа «Помидорная симфония народов». Вечером праздник продолжится в рамках Всероссийской акции «Ночь кино»: зрителям покажут фильмы «Буратино», «Чебурашка 2» и «Ангелы Ладоги».

Фото: администрация Среднеахтубинского района