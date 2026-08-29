



В Котельниковском районе Волгоградской области полностью завершён ремонт участка подъездной дороги к хутору Нижние Черни протяжённостью 4,5 километра. Работы проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Котельниковском районе завершили ремонт подъездной дороги к хутору Дорога имеет важное значение для местных жителей и предприятий: она связывает хутора Пимено-Черни и Нижние Черни с региональной трассой «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», а также обеспечивает подъезд к железнодорожной станции «Гремячая» и крупному промышленному объекту – предприятию «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Специалисты подрядной организации отремонтировали дорожное покрытие и примыкания, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Вопросы ремонта этой дороги, развития транспортного коридора «Север-Юг» и железнодорожной инфраструктуры ранее рассматривались губернатором Андреем Бочаровым в ходе рабочей поездки в Котельниковский район. С 2014 по 2025 год в регионе построено, реконструировано и отремонтировано порядка 5,1 тысячи километров дорог. На 2026 год запланирован ремонт ещё 255 километров автодорог.

Фото: администрация Волгоградской области