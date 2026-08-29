Под Волгоградом испытали три сорта хмеля для пивоварения





В посёлке Сахарный Среднеахтубинского района запущен пилотный проект по выращиванию хмеля. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, с промежуточными результатами ознакомился заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов.

На испытательном участке площадью 2,5 гектара успешно адаптированы три базовых сорта, востребованных в пивоваренной отрасли. Агрономы отмечают: растения хорошо прижились, климат региона подходит для этой требовательной культуры. Уже этой осенью планируют собрать первый урожай, а по итогам анализа продукции примут решение о переходе на промышленное производство.





В перспективе площадь хмельников планируется расширить до 200 гектаров, а также организовать полный цикл – от выращивания до переработки, хранения и поставок отечественным пивоварам.

– На сегодняшний день наши пивовары вынуждены работать в основном на импортном сырье. Поэтому это очень серьёзный инвестиционный импортозамещающий проект, – подчеркнул Василий Иванов.

На сегодня в России хмель выращивают на 403 гектарах в Чувашии, Марий Эл, Краснодарском крае, Липецкой и Московской областях. Волгоградская область может стать ещё одним центром хмелеводства. В регионе работают 28 пивоваренных компаний, которые производят 8,8 млн декалитров продукции ежегодно – и отечественное сырьё будет востребовано.

Фото: администрация Волгоградской области