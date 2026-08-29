Ансамбль инженерных войск даст концерт в волгоградском Амфитеатре





В последний день лета, 31 августа, на сцене волгоградского Амфитеатра состоится концерт «За Веру и Отечество» с участием Ансамбля солистов инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации.

Творческий коллектив известен патриотическими программами, которые артисты исполняют в поддержку защитников Отечества и жителей освобождённых территорий. С февраля 2024 года ансамбль дал более 500 концертов в зоне проведения специальной военной операции и контртеррористической операции.

Концерт «За Веру и Отечество» станет возможностью для волгоградцев и гостей города услышать живое исполнение проникновенных музыкальных произведений и разделить атмосферу единства, мужества и поддержки. Начало – в 19:00.