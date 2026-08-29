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Спорт

«Ротор‑М» добывает долгожданную домашнюю победу над «Мастер‑Сатурном» – 3:2

Спорт 29.08.2026 09:37
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29.08.2026 09:37


В матче 22‑го тура Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) волгоградский «Ротор‑М» в напряжённом и результативном поединке одолел «Мастер‑Сатурн» из Егорьевска – 3:2. Для сине‑голубых эта победа особенно ценна: в трёх предыдущих встречах с егорьевцами «Ротор» уступил при разнице мячей – 2:9.

С первых минут хозяева дали понять, что не собираются мириться с такой статистикой. Уже на 5‑й минуте, после подачи с углового, Леон Амирханян мощным ударом головой вколотил мяч в сетку – 1:0. Однако чёрно‑синие приехали не для того, чтобы дарить очки, и организовали активный прессинг. На 10‑й минуте гости получили право на штрафной, который реализовал Александр Палагин – 1:1.

Продолжая активно накрывать защитников «Ротора», футболисты Егорьевска наседали. В одной из атак Артём Гамов продавил Александра Цымбалова, промчался с мячом через половину поля волжан и точно пробил в правый угол – на 25‑й минуте счёт стал 1:2.

Пропущенный гол подстегнул волгоградцев: они всё чаще атаковали ворота «Мастер‑Сатурна» и на 37‑й минуте Даниил Града, получив длинный пас через полполя, сравнял счёт. До конца первой половины встречи футболисты старались порадовать болельщиков, но счёт так и не изменился – 2:2.

После перерыва борьба не стихла: оба клуба рвались к победе. Решающий момент случился на 82‑й минуте. После подачи со штрафного вратарь «Сатурна» Фёдор Федькин на выходе неудачно отбил мяч – и первым к нему успел вездесущий Леон Амирханян. Удар с разворота получился неотразимым: мяч вонзился под перекладину. Счёт стал 3:2.

После забитого мяча гости попытались вернуть игру в нужное им русло, создали несколько моментов, а на 87‑й минуте ворота «Ротор‑М» от неминуемого гола спас Александр Прохоров. Заключительные минуты прошли в обоюдоострой

борьбе, но реальных угроз команды создать не смогли. «Ротор‑М» одержал столь долгожданную победу – 3:2.

Послематчевый комментарий Олега Стогова:

– Рад за ребят, заслуженно победили, забили хорошие голы. На нас давил груз ответственности: мы всё‑таки в долгу перед болельщиками, потому что пора было выигрывать. Пришла долгожданная победа, дальше, дай Бог, всё будет нормально.

По тренировочному процессу наставник добавил:

– По организации, может быть, чуть лучше стали именно оборонительные действия. Мы только начинаем работать, ребята только привыкают к требованиям. Они уже должны тренироваться как взрослые. Я считаю, что парни готовы к таким нагрузкам. Надо постепенно выводить их на новый уровень. Сейчас я просто счастлив и поздравляю всех волгоградских болельщиков.

«Ротор-М» (Волгоград) – «Мастер-Сатурн» (Егорьевск) – 3:2 (2:2).

28 августа. Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 83.

Судьи: Данил Леонтьев (Тюмень), Максим Коломойцев (Волгоград), Максим Ершов (Волгоград).
«Ротор-М»: Прохоров, Цымбалов (Закиров, 64), Кычанов, Амирханян, Кашлев (Семененко, 83), Града (Хильков, 72), Литенко (Тарчоков, 69), Ермаков (Володин, 88), Клименко (Суров, 60), Кондратьев, Гречишкин (Кувакин, 58).
«Мастер-Сатурн»: Федькин, Палагин, Исаченко (Скочилов, 83), Остапенко (Гаврилин, 72), Георгин, Никитюк, Волков, Арестов, Власов, Головин, Гамов.
Голы: Амирханян, 5 (1:0). Палагин, 10 (1:1). Гамов, 25 (1:2). Града, 37 (2:2). Амирханян, 82 (3:2).
Предупреждены: Ермаков, 42 (неспортивное поведение). Семененко, 89
(неспортивное поведение). – Арестов, 52 (неспортивное поведение).

Для «Ротор‑М» эта победа стала первым шагом к улучшению качества своей игры и укреплению позиций в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Олега Стогова проведут в Сочи против одноимённого клуба. Игра состоится 4 сентября на поле № 2 Академии ФК «Сочи», начало – в 18:00.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

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