В Волгограде спустя месяц скончался пострадавший от атаки БПЛА





В Волгограде спустя месяц скончался третий пострадавший при атаки БПЛА на Волгоградскую область, произошедшей в ночь на 31 июля.

Напомним, в Волгограде ночью 31 июля отражали массированную террористическую атаку украинских БПЛА. В результате в городе возникли возгорания на территории промышленного предприятия в южной части промзоны и складских помещений в Дзержинском районе. Повреждено остекление в нескольких многоквартирных жилых домах.

Позже стало известно о гибели женщины при атаке БПЛА на юге Волгограда, сообщалось о пяти пострадавших – им оказывается медицинская помощь. Через несколько суток погиб второй житель города-героя. Пытаясь спасти гражданскую супругу из загоревшегося после прилета БПЛА дома, он получил тяжелейшие ожоги, которые стали не совместимы с жизнью.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что, к сожалению, пострадавшего спасти не удалось.

– Несмотря на усилия медиков пострадавший скончался, – сообщили в комитете здравоохранения региона.