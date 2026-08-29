



Волгоградские медики диагностировали и вылечили тяжёлую форму бруцеллёза у 16-летнего подростка, избежав хирургического вмешательства. Как сообщили в областном комитете здравоохранения, благодаря правильно подобранной терапии школьник вернулся к нормальной жизни.

На протяжении полугода пациента беспокоили сильные боли в суставах, мышечная слабость и длительная лихорадка. Болевой синдром затронул голеностопные, коленные, локтевые, плечевые и межфаланговые суставы, развилась деструкция пяточных костей. Подросток с трудом передвигался и был вынужден прекратить посещение школы.

В Волгоградской областной детской клинической больнице установили диагноз: первично-хронический бруцеллёз. Лечение длилось восемь месяцев, в течение которых пациент шесть раз проходил госпитализацию в инфекционный стационар. Тактика терапии неоднократно обсуждалась на консилиумах с участием специалистов больницы, а для консультаций привлекались врачи Российской детской клинической больницы – всего проведено восемь телемедицинских консультаций с участием инфекционистов, неврологов и травматологов-ортопедов.

Основой лечения стала антибактериальная терапия общей продолжительностью 24 недели. На амбулаторном этапе подросток проходил реабилитацию и физиотерапию. Врачи рассматривали возможность операции из-за выраженных изменений в пяточных костях, однако комплексное лечение позволило добиться улучшения и избежать хирургического вмешательства.

– Сегодня подросток полностью завершил курс лечения. Контрольные анализы не выявляют признаков воспаления, серологические исследования на бруцеллёз отрицательные. Мальчик вернулся к привычной жизни и вновь посещает школу. Суставной болевой синдром полностью купирован. Восстановление костной ткани продолжается и требует времени, регулярного наблюдения и соблюдения рекомендаций, – сообщила заведующая детским инфекционным отделением №5 Яна Косырева.

Врачи напоминают: бруцеллёз – опасное инфекционное заболевание, передающееся через продукты животного происхождения. Чтобы избежать заражения, не стоит покупать молоко и молочные продукты у частных продавцов без ветеринарного контроля. Домашнее молоко необходимо кипятить или подвергать термической обработке.