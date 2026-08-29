ВС России нанесли удары по портам и логистическим центрам Украины





Вооружённые силы России в ночь на 29 августа продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по логистическим центрам и морским портам Украины, которые использовались для обеспечения ВСУ.

В Киеве и Киевской области поражены несколько объектов. В населённом пункте Чайки уничтожен транспортно-логистический центр «Фим сервис», где хранились комплектующие крылатых ракет большой дальности «Фламинго». В Калиновке под удар попал логистический центр с таможенным терминалом, через который распределялись западные грузы военного назначения. Также в селе Милая уничтожен склад боеприпасов ООО «Фаер поинт» с комплектующими и стартовыми ускорителями для беспилотников дальнего действия FP-1/FP-2.

Кроме того, удары нанесены по портовой инфраструктуре. В порту Измаил поражены стоянка топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. В порту Николаев уничтожены морской перегрузочный терминал, логистические центры, а также 18 хранилищ с военным имуществом и три склада с ГСМ для обеспечения украинских войск.

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