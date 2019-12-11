Экология

Под Волгоградом власти поселения незаконно запретили рыбалку в пруду

Экология 11.12.2019 14:50
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11.12.2019 14:50


Незаконные таблички с запретом лова рыбы, установленные у пруда в Светлоярском районе, демонтированы по требованию прокуратуры. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков, нарушения природоохранного законодательства Приволжским сельским поселением Светлоярского района были выявлены в ходе надзорной проверки. Установлено, что сельская администрация в нарушении действующего законодательства установила запрет на вылов рыбы из пруда, расположенного на землях поселения. Согласно действующему законодательству, такие пруды являются общедоступными, в том числе для любителей рыбной ловли.

По данному факту в адрес администрации Приволжского сельского поселения принесен протест, а также внесено представление по демонтажу табличек. В настоящее время распоряжение о запрете лова рыбы отменено, а таблички демонтированы.

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