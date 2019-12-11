Волгоградский облсуд запретил уничтожать видео с избирательных участков

Расследования 11.12.2019 13:06
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11.12.2019 13:06
Сегодня Волгоградский облсуд наложил обеспечительные меры на постановление Волгоградского облизбиркома об определении трехмесячного срока хранения видеоматериалов с избирательных участков 8 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102», на время рассмотрения административного иска Бориса Пылина в облизбиркоме не смогут уничтожить видеоматериалы, срок хранения которых, по решению облизбиркома, истекал уже сегодня. При этом облизбирком и прокуратура возражали против продления срока хранения видео. В то же время истцу было рекомендовано привести свой административный иск в соответствии с рекомендациями суда и решить вопрос со своим представителем – квалифицированным юристом. Для этого судья Игорь Кубасов отвел время до 18 декабря этого года. «Пользуясь случаем, прошу откликнуться юристов, которые захотят принять участие в этом деле. Правда, на безвозмездной основе, платить мне нечем», - попросил Борис Пылин.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», Борис Пылин оспаривает постановление избирательной комиссии об установлении трехмесячного срока хранения видеоматериалов с избирательных участков, так как, по его мнению, это противоречит отдельным положениям нормативных актов ЦИК РФ, в соответствии с которыми доступ к видеоматериалам должен сохраняться в течение года. Ранее он обращался в облсуд с иском о признании недействительными результатов выборов на двадцати избирательных участках в Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда в связи с возможными приписками. Суд иск волгоградца не принял, так как оспаривать итоги голосования могут только кандидаты и партии, участвовавшие в выборах. Однако материалы, которые Борис Пылин приложил к иску, были переданы судом в СУ СК по Волгоградской области для проведения проверки по указанным доводам. Но никакой проверки так и не случилось.
«Сегодня судья Игорь Кубасов удивился отсутствию реакции следователей на определение облсуда от 18 сентября, которым СУ СК по Волгоградской области было поручено провести проверку по возможным припискам на выборах. Завтра я собираюсь еще подать заявление в прокуратуру Волгоградской области о возможном захвате власти в регионе путем фальсификаций на выборах», - прокомментировал Борис Пылин.
Напомним, ранее волгоградец утверждал, что на двадцати избирательных участках в Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда во время выборов 8 сентября были совершены приписки. По его словам, проверить его подозрения можно было легко, пересчитав количество избирателей, которые посетили участки, с помощью просмотра видеоматериалов, и сравнить эту цифру с количеством проголосовавших в итоговых протоколах. Однако в облизбиркоме отказались предоставить ему данное видео. А жалобы в СК РФ и Генпрокуратуру были перенаправлены в структуры, которые, по мнению волгоградца, были причастны к возможным фальсификациям.
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