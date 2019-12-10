Расследования

В Волгоградской области огласили приговор сотруднице почты за присвоение миллиона

Расследования 10.12.2019 12:49
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10.12.2019 12:49


Волжский городской суд признал 31-летнюю сотрудницу почты виновной в присвоении 1,2 миллиона рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Волгоградского облсуда, ей назначено 3 года лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что исполняющая обязанности оператора в отделениях Волжского почтамта  ФГУП "Почта России", используя чужие пароли, вносила в базу данных почтового отделения ложные сведения о выплатах гражданам денежных средств по моментальным бестиражным лотереям, которые в действительности не осуществлялись.  
Всего  в период с января 2017 года  по февраль 2018  года подсудимая изъяла из кассы предприятия 1 211 653 руб. Денежными средствами она  распорядилась по своему усмотрению, причинив АО "Почта России" материальный ущерб в особо крупном размере. В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в предъявленном обвинении не признала, указав, что хищения денежных средств не совершала. Полагает, что свидетели ее оговаривают.
По решению суда с осуждённой в пользу АО "Почта России" в лице филиала УФСП Волгоградской области  взыскана сумма  материального ущерба в размере 1 211 653 руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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