В Волгограде поймали двух телефонных мошенников за обман жителей Ижевска

Расследования 09.12.2019 08:48
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09.12.2019 08:48
Двое жителей Волгограда выслушают приговор за обманутых жителей Ижевска, у которых они выманили деньги. Как сообщили ИА «Высота 102» в Дзержинском районном суде, двое мужчин звонили иногородним жителям и убеждали их под видом выдуманных ДТП заплатить сотрудникам ГИБДД за не привлечение к ответственности. Мошенники утверждали, что в неприятности попали родственники абонентов, и люди им верили. Они перечисляли деньги на указанные номера мобильных телефонов, после чего средства обналичивались. А мошенники принимались обрабатывать уже других жертв. Первое заседание назначено на 13 декабря.
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