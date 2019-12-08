Общество 08.12.2019 14:53
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08.12.2019 14:53
Почетные звания в Волгоградской области присвоены двум прокурорам, врачу и проректору вуза, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Указ президента РФ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
Среди награжденных - Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов и заместитель прокурора Волгоградской области Александр Русяев. Обоим присуждено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации».
Главный врач ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №15» Ольга Павлова удостоилась почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Президентским Указом также отмечен проректор Волгоградского государственного медицинского университета Михаил Стаценко. Ему присуждено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Два машиниста тепловоза из Волгоградской области Игорь Худайбердыев и Илья Шишлянников награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Государственную награду они получили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
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