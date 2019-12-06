Политика 06.12.2019 13:46
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06.12.2019 13:46
Неким подобием «штурма» администрации Волгоградской области сегодня отметилась группа жителей Волгограда и Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102», люди пытались прорваться в здание на проспекте Ленина через бюро пропусков и требовали встречи с губернатором.
Как стало известно ИА «Высота 102», за пару дней до сегодняшнего демарша в адрес главы Волгоградской области поступило написанное от руки письмо, в котором, помимо всего прочего содержался приказ «о восстановлении государственных символов государства РСФСР и союзных республик», а также сообщалось, что теперь Андрей Бочаров уволен, а вместо него на должность «председателя исполкома Совета народных депутатов Волгоградской области РСФСР» назначена некая Дмитриева Лариса Михайловна. Мало того, согласно указанию автора, на письмо нужно было ответить в течение пяти дней.
Этот шедевр эпистолярного жанра вполне можно было бы отнести к разряду тех оригинальных посланий, которые граждане строчат в различные органы власти в период обострений, но сегодня та самая Лариса Дмитриева привела к зданию обладминистрации еще около двух десятков единомышленников, выглядевших как минимум не потерявшими рассудок. Многие из граждан действительно пришли с наболевшими проблемами и были приняты профильными специалистами. Но в целом, совместный визит большого количества людей в администрацию выглядел подозрительно организованно и походил на показательную акцию, целью которой было немного пошуметь, создать протестный фон и дестабилизировать работу органа исполнительной власти. Некоторые из посетителей заявляли, что не признают развала СССР и что вместо нынешней администрации в здании на проспекте Ленина должен заседать исполком Совета народных депутатов под флагом РСФСР. В итоге граждане оставили в органе власти документ с требованиями, среди которых всеобщая вакцинация, обязательная установка рамок металлоискателей в школах, отказ от электронных дневников и системы ЕГЭ. Также, помимо всего прочего, посетители захотели получить ответы на вопросы о том, на основании каких документов с баланса Горисполкома на баланс администрации был передан жилищный фонд и коммунальные сети.
Кстати, сегодняшний театр абсурда вполне соотноситься с недавними прогнозами экспертов о том, что оппоненты губернатора Андрея Бочарова в преддверие выборов в Госдуму 2021 года будут расшатывать ситуацию всеми возможными способами и привлекать граждан, которым все равно какие лозунги выкрикивать и какими флагами размахивать.
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