Политика

Губернатору Волгоградской области предрекли столкновение со страхом местных элит

Политика 28.11.2019 18:18
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28.11.2019 18:18


То, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пользуется серьезной поддержкой федерального центра и большинства жителей региона вызывает страх со стороны некоторых представителей местных элит. Такое мнение, как сообщает ИА «Высота 102», высказал волгоградский политолог Евгений Калинин. Начавшийся политический сезон будет как никогда жарким именно из-за бескопромиссности и твердости действующего губернатора по отношению к тем, кого не заботит развитие области, считает эксперт. «Они прекрасно понимают, что Бочаров и во время своего второго губернаторского срока не собирается с ними договариваться. Нет сомнения, что высокое доверие избирателей предполагает только одно - неуклонное выполнение предвыборной программы социально-экономического развития региона. И в его планах нет места людям, которые приходят во власть с целью личного обогащения за счет бюджетных средств. Ему, как первому лицу, отвечающему за регион перед федеральным центром, нужны другие соратники: компетентные и эффективные управленцы, способные выполнять поставленные задачи. Поэтому не исключено, что в преддверие выборов в Государственную думу 2021 года оппоненты Бочарова попытаются расшатывать ситуацию, обвинять действующего губернатора во всём, что только возможно. За неимением новых, попытаются реанимировать старые кейсы: многодетные матери, хоперский никель, «Химпром», ВЗБТ – далее по списку. Вплоть до «развалин часовни XIV века». С лидерами одного из неформальных объединений, как мы видим, уже начался торг о «цене протеста». Планируется «реанимировать» и привлечь к этой работе многодетных матерей (с персоналиями, как старыми, так и новыми). Планируется привлечь обманутых дольщиков, хотя все люди понимают, что губернатор делает возможное и даже невозможное, чтобы решить эту проблему, которая создавалась не им и которой уже десяток лет. Будут раскачиваться вопросы здравоохранения, которым губернатор уделяет особое внимание и придает особое значение. К первопричинам этих социальных язв губернатор точно никакого отношения не имел, но у его оппонентов ограниченная протестная повестка, поэтому проблемных тем в итоге будет не слишком много. Но шатать будут изо всех сил», - считает политолог Евгений Калинин.

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