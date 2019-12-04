В Волгограде срочнику удалили селезенку после избиения сослуживцами





Волгоградский гарнизонный военный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в одной из воинских частей Волгограда - Завура Измаилова и Аслана Хугаева. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, Измаилов проведет 4 года в колонии общего режима, а Хугаев – 1 год в колонии-поселении. 15 мая 2019 года у себя в части Измаилов и Хугаев избили своего сослуживца, а затем и младшего сержанта, который решил заступиться за подчиненного. В этот же день дружки продолжили избиение своей жертвы, один из них ударил его ногой в живот. В результате потерпевшему пришлось удалить селезенку.

В судебном заседании Измаилов вину признал частично. Хугаев полностью признал вину.

Завур Измаилов признан виновным в нарушении уставных правил, повлекшим тяжкие последствия, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 335 УК РФ. Он же признан виновным в нанесении побоев начальнику, совершенном во время исполнения им обязанностей военной службы, группой лиц. Аслан Хугаев признан виновным в нанесении побоев начальнику, совершенном во время исполнения им обязанностей военной службы.



