В Волгограде срочнику удалили селезенку после избиения сослуживцами

Расследования 04.12.2019 10:25
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04.12.2019 10:25
Волгоградский гарнизонный военный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в одной из воинских частей Волгограда - Завура Измаилова и Аслана Хугаева. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, Измаилов проведет 4 года в колонии общего режима, а Хугаев – 1 год в колонии-поселении. 15 мая 2019 года у себя в части Измаилов и Хугаев избили своего сослуживца, а затем и младшего сержанта, который решил заступиться за подчиненного. В этот же день дружки продолжили избиение своей жертвы, один из них ударил его ногой в живот. В результате потерпевшему пришлось удалить селезенку.
В судебном заседании Измаилов вину признал частично. Хугаев полностью признал вину.
Завур Измаилов признан виновным в нарушении уставных правил, повлекшим тяжкие последствия, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 335 УК РФ. Он же признан виновным в нанесении побоев начальнику, совершенном во время исполнения им обязанностей военной службы, группой лиц. Аслан Хугаев признан виновным в нанесении побоев начальнику, совершенном во время исполнения им обязанностей военной службы.
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