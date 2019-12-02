В Волгограде следователи ФСБ вскрыли аферу с участием мертвеца и жителя Астраханской области

Расследования 02.12.2019 14:20
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02.12.2019 14:20
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего безработного жителя Астраханской области утверждено сегодня. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, гражданин обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По версии следствия, 3 декабря 2018 года к обвиняемому обратился знакомый, который предложил за денежное вознаграждение поучаствовать в хищении средств с банковского счета с использованием поддельных документов о праве на наследование. Мужчина согласился, а затем получил поддельное свидетельство о праве наследования денежных средств одного из клиентов банка - якобы своего умершего брата.
7 декабря 2018 года обвиняемый обратился в отделение банка в Кировском районе Волгограда, предоставив поддельные документы - свидетельство о смерти и нотариальное свидетельство о праве на наследство.
В этот же день часть денежных средств в сумме более 7 миллионов рублей была перечислена на счет злоумышленника, 150 тысяч рублей аферист снял наличными.
В дальнейшем находившиеся на счету деньги обвиняемый снял в одном из отделений банка на территории Астраханской области и передал своему сообщнику, получив за свои услуги 90 тысяч рублей.
Впоследствии денежные средства были восстановлены банком на расчетном счете клиента, в связи с чем, кредитной организации был
причинен материальный ущерб. Вину в инкриминируемом деянии мужчина полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось СО УФСБ России по Волгоградской области.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Волгограда.
Уголовное дело в отношении сообщника, который оказался банковским работником, выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
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