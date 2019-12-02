В Волгоградской области почти четверть работающих получает меньше 15 тысяч рублей

Аналитика 02.12.2019 08:31
11242 15
02.12.2019 08:31
Волгоградская область не блещет по уровню зарплат среди регионов России. Как сообщает ИА «Высота 102», в рейтинге РИА-Новости регион занял более чем скромное 64-е место среди 85 субъектов. В частности, аналитики подсчитали, что в Волгоградской области всего 1,9% работающих получают зарплату выше 100 тысяч рублей, а 19% имеют заработок ниже 15 тысяч рублей. При этом медианная зарплата в регионе составляет 25,3 тысячи рублей.
Лучше всего с зарплатами на Чукотке, в Ямало-Ненецком округе и Москве. В этих регионах количество тех, кто получает зарплату выше 100 тысяч рублей, варьируется в районе 30%. А доля тех, кто зарабатывает менее 15 тысяч рублей, всего около 1%. Медианная зарплата в регионах-лидерах колеблется от 75 до 66 тысяч рублей. Хуже всего с зарплатами в республиках Кабардино-Балкария, Дагестан и Орловской области. Здесь все с точностью наоборот относительно регионов-лидеров. Так, количество хорошо зарабатывающих составляет около 1%, а вот тех, кто живет на 15 тысяч рублей и меньше, почти треть от всех работающих. Медианная зарплата в бедных регионах - всего около 20 тысяч рублей.
Реклама
В Волгоградской области растет смертность от онкологии28.11.2019 21:15
Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ27.11.2019 11:37
В Волгоградской области падают доходы жителей, но растет зарплата27.11.2019 09:11
Волгоград в пятерке худших городов России по качеству жизни26.11.2019 17:07
В Волгограде конкуренция на рынке труда и зарплаты держат жителей "в тонусе"26.11.2019 12:32
В Волгоградской области подешевели «макарошки»21.11.2019 08:37
В Волгограде около 60 тысяч человек стали «полубезработными»20.11.2019 14:38
В Волгоградской области остановился процесс погашения долгов по зарплате19.11.2019 12:57
Волгоградцы оценили степень старания властей на благо горожан14.11.2019 09:25
Сбербанк подсчитал, сколько чаевых оставляют россияне07.11.2019 17:13
Волгоградская область реально отстала по зарплатам в ЮФО07.11.2019 11:08
"Труба по всем фронтам": чиновники объяснили желание волгоградцев "валить" из региона06.11.2019 17:13
Волгоградцы стали отдавать больше денег "мужьям на час"05.11.2019 15:46
В Волгоградской области средняя зарплата увеличилась на 7 рублей01.11.2019 11:27
48,7% товаров и услуг россияне оплачивают безналично, подсчитал Сбербанк29.10.2019 17:34
Реклама