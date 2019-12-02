Аналитика

В Волгоградской области почти четверть работающих получает меньше 15 тысяч рублей

Аналитика 02.12.2019 08:31
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02.12.2019 08:31


Волгоградская область не блещет по уровню зарплат среди регионов России. Как сообщает ИА «Высота 102», в рейтинге РИА-Новости регион занял более чем скромное 64-е место среди 85 субъектов. В частности, аналитики подсчитали, что в Волгоградской области всего 1,9% работающих получают зарплату выше 100 тысяч рублей, а 19% имеют заработок ниже 15 тысяч рублей. При этом медианная зарплата в регионе составляет 25,3 тысячи рублей. 
Лучше всего с зарплатами на Чукотке, в Ямало-Ненецком округе и Москве. В этих регионах количество тех, кто получает зарплату выше 100 тысяч рублей, варьируется в районе 30%. А доля тех, кто зарабатывает менее 15 тысяч рублей, всего около 1%. Медианная зарплата в регионах-лидерах колеблется от 75 до 66 тысяч рублей. Хуже всего с зарплатами в республиках Кабардино-Балкария, Дагестан и Орловской области. Здесь все с точностью наоборот относительно регионов-лидеров. Так, количество хорошо зарабатывающих составляет около 1%, а вот тех, кто живет на 15 тысяч рублей и меньше, почти треть от всех работающих. Медианная зарплата в бедных регионах - всего около 20 тысяч рублей. 

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