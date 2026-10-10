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Общество

Волгоградцам рассказали, как получить налоговый вычет за лечение в 2026 году

Общество 10.10.2026 07:26
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10.10.2026 07:26


Россияне, уплачивающие НДФЛ, могут вернуть часть расходов на медицинские услуги – от приёмов врачей и анализов до стоматологии и сложных операций. Как пояснили на портале «Объясняем.рф», главным условием является наличие облагаемого НДФЛ дохода.

Какие документы нужны

Обычно требуется справка из клиники о понесённых расходах. Исключение: если медучреждение само передало данные в ФНС, лечение оплачено за себя и заявление подаётся через личный кабинет налоговой.

В справке указывают данные пациента, ИНН, сумму расходов и код лечения:

– код «1» – стандартные услуги (консультации, анализы, стоматология, лекарства по назначению). Лимит – 150 тыс. рублей в год, возврат – до 19,5 тыс. рублей;

– код «2» – дорогостоящее лечение (сложные операции, ЭКО, имплантация, гемодиализ). Возврат – 13% от всей суммы, но не больше уплаченного за год НДФЛ.

Что подготовить

Паспорт, ИНН, договор с клиникой и чеки, включая электронные. Если лечение оплачивалось за родственника – его паспортные данные и документ, подтверждающий родство.

Сроки

Вычет можно заявить за три предыдущих года. Проверка декларации 3-НДФЛ занимает до трёх месяцев, перевод денег – не более 30 дней. С 2026 года при передаче данных клиникой в ФНС действует упрощённый порядок: заявление формируется в личном кабинете, а средства поступают в течение 15 рабочих дней.

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