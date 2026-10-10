Росстат назвал самые подешевевшие в сентябре продукты





В сентябре сильнее всего в России подешевели картофель, капуста и морковь. Такие данные приводит Росстат.

Картофель потерял в цене 13,1%, белокочанная капуста – 12,7%, морковь – 12%. Репчатый лук и виноград подешевели на 9,5%, столовая свёкла – на 8,9%, яблоки – на 8,6%, лимоны – на 4,3%. Сладкий перец стал доступнее на 2,6%, огурцы – на 2,5%, свежие грибы – на 1,2%, чеснок – на 1,1%. Сахарный песок подешевел на 1,8%, кофе в заведениях быстрого обслуживания – на 0,9%, продукция фастфуда – на 0,8%, шампанское и печенье – на 0,5%.

Одновременно выросли цены на куриные яйца (+8,6%), помидоры (+5%), апельсины (+3,7%) и бананы (+2,3%).