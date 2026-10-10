Главное

Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 В результате атаки БПЛА задерживаются 14 поездов на Юге России
Сегодня, 10 октября, в результате атаки беспилотника был повреждён разводной железнодорожный мост на участке Ростов – Батайск. Как сообщили в компании «РЖД», к счастью, обошлось без пострадавших. Движение по...
Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами, следовавший в Одессу
В ночь на 10 октября Вооружённые силы России продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили...
Общество

Волгоградцев предупредили о вероятной магнитной буре 10 октября

Общество 10.10.2026 07:51
0
10.10.2026 07:51


После сентябрьского затишья Солнце вновь повысило активность. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пик геомагнитной активности ожидается 10 октября.

В этот день планетарный индекс Ap прогнозируется на уровне 15, максимальный Kp-индекс составит 2. В течение суток Kp будет держаться около 4,2 балла, к вечеру снизится до 2,3. Вероятность умеренной магнитной бури оценивается в 36%, слабой – в 40%.

Несмотря на умеренный характер возмущений, магнитосфера Земли останется возбуждённой весь день. Специалисты предупреждают: метеочувствительные люди могут ощутить головные боли, перепады давления и проблемы со сном. Не исключены также сбои в работе спутниковых систем и электросетей.

Учёные советуют сохранять спокойствие, внимательнее относиться к здоровью и снизить стрессовые нагрузки.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.10.2026 09:13
Общество 10.10.2026 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2026 08:20
Общество 10.10.2026 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2026 07:51
Общество 10.10.2026 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2026 07:26
Общество 10.10.2026 07:26
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2026 07:05
Общество 10.10.2026 07:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 22:49
Общество 09.10.2026 22:49
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 21:11
Общество 09.10.2026 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 20:28
Общество 09.10.2026 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 19:12
Общество 09.10.2026 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 18:19
Общество 09.10.2026 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 17:42
Общество 09.10.2026 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 16:46
Общество 09.10.2026 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 15:57
Общество 09.10.2026 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 15:01
Общество 09.10.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 14:17
Общество 09.10.2026 14:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:33
В результате атаки БПЛА задерживаются 14 поездов на Юге РоссииСмотреть фотографии
09:13
Волгоград в числе атакованных: 560 БПЛА сбито в регионах РФСмотреть фотографии
08:59
Минобороны: ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами, следовавший в ОдессуСмотреть фотографии
08:39
«Динамо-Синара» устояло во втором тайме и переиграло «Ладу» – 31:28Смотреть фотографии
08:20
Росстат назвал самые подешевевшие в сентябре продуктыСмотреть фотографии
07:51
Волгоградцев предупредили о вероятной магнитной буре 10 октябряСмотреть фотографии
07:26
Волгоградцам рассказали, как получить налоговый вычет за лечение в 2026 годуСмотреть фотографии
07:05
Восьмичасовую угрозу налета БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:49
Новая угроза атаки ВСУ: в Волгограде и области объявлена опасность по БпЛАСмотреть фотографии
21:11
Два проекта МТВ.ОНЛАЙН поборются за «ТЭФИ-Регион»Смотреть фотографии
20:28
Бастрыкин заинтересовался ещё одним волгоградским МКД с гнилыми трубамиСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде очевидцы засняли столкновение иномарок на Второй продольнойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
Волгоградцы столкнулись с массовым сбоем в работе «Яндекс Такси»Смотреть фотографии
18:19
«Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайтаСмотреть фотографии
17:42
В Волжском полиция задержала коммерсанта, устроившего в СНТ ночлежку для мигрантовСмотреть фотографии
16:46
В Волгоградской области власти актуализировали цепочки поставки топлива на АЗССмотреть фотографии
16:40
«Скажи, что ты жива»: 16-летняя волгоградка пропала 3 октябряСмотреть фотографии
15:57
1115 жителей Волгоградской области расспросят о трудностях с работойСмотреть фотографии
15:01
Остановку «абсурда» перенесли после жалоб волгоградцевСмотреть фотографии
14:17
Эксперты ВМО предупредили волгоградцев об аномально тёплой осени и снежной зимеСмотреть фотографии
13:34
Под Волгоградом весёлая компания на иномарке разнесла в частном секторе кирпичный заборСмотреть фотографии
11:48
Участницу банды лжекоммунальщиков осудили за обман жителей Волгограда, Краснодара и СаратоваСмотреть фотографии
11:27
В Волжском насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде жителям домов на холме предложили сделать дорогу за свой счет или ждатьСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
Под Волгоградом прошла анонсированная властями проверка системы оповещенияСмотреть фотографии
10:44
«Сады Придонья» диверсифицируют ассортиментный портфельСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом осудят участников драмы с похищением мужчины из-за дизтопливаСмотреть фотографии
10:00
Новым заммэра Волжского стала опытная чиновница Наталья ЗемсковаСмотреть фотографии
09:53
Андрей Бочаров обсудил перспективы взаимодействия с главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:28
Метеочувствительные волгоградцы ощутят магнитную бурюСмотреть фотографии
 