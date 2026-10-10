Волгоградцев предупредили о вероятной магнитной буре 10 октября





После сентябрьского затишья Солнце вновь повысило активность. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пик геомагнитной активности ожидается 10 октября.

В этот день планетарный индекс Ap прогнозируется на уровне 15, максимальный Kp-индекс составит 2. В течение суток Kp будет держаться около 4,2 балла, к вечеру снизится до 2,3. Вероятность умеренной магнитной бури оценивается в 36%, слабой – в 40%.

Несмотря на умеренный характер возмущений, магнитосфера Земли останется возбуждённой весь день. Специалисты предупреждают: метеочувствительные люди могут ощутить головные боли, перепады давления и проблемы со сном. Не исключены также сбои в работе спутниковых систем и электросетей.

Учёные советуют сохранять спокойствие, внимательнее относиться к здоровью и снизить стрессовые нагрузки.