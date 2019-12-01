В Волгоградской области банда с битами и пистолетом похищала овечек

Происшествия 01.12.2019 10:16
5454 1
01.12.2019 10:16
О задержании подозреваемых в серии грабежей и разбойных нападений на животноводческие точки стало известно сегодня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный Главк МВД, преступления совершали двое жителей Калачевского района, житель Ольховского района и волгоградец. Так, ночью 14 ноября на территорию полевого стана в Дубовском районе подъехала автомашина с прицепом. Вышедшие из автомобиля четверо мужчин в масках, вооруженные битами и пистолетом, заставили пастуха зайти в вагончик, похитили 15 овец, погрузили их в прицеп и уехали. Разбойников задержали после совершения ими второго преступления. Шайкой были похищены более 20 овец с животноводческой точки, расположенной в Ольховском районе. В момент перевозки похищенных животных злоумышленники были задержаны на федеральной трассе в Дубовском районе. У разбойников изъяты маски, вязаные шапки с прорезями для глаз, пневматический пистолет, биты, а также автомобили ВАЗ-2106 и ГАЗель. В настоящее время задержанные находятся под стражей, полицейские устанавливают другие эпизоды их преступной деятельности.
Реклама
В Волгограде легковушка влетела в буксируемый автобус, есть пострадавший01.12.2019 11:20
Происшествия 01.12.2019 11:20
1676 Обсудить
Пять коров сгорели во время пожара под Волгоградом01.12.2019 09:47
Происшествия 01.12.2019 09:47
343 1 Обсудить
Волгоградец поставил на поток производство фальшивых полисов ОСАГО30.11.2019 11:26
Происшествия 30.11.2019 11:26
6367 5 Обсудить
В Волгоградской области 17-летний водитель без прав устроил ДТП с 4 пострадавшими30.11.2019 09:35
Происшествия 30.11.2019 09:35
807 1 Обсудить
В Ворошиловском районе Волгограда легковушка сбила бабушку с внучкой29.11.2019 20:14
Происшествия 29.11.2019 20:14
3711 3 Обсудить
Под Волгоградом взорвали сразу шесть немецких фугасных бомб29.11.2019 19:43
Происшествия 29.11.2019 19:43
4877 1 Обсудить
70 томов и 60 свидетелей: дело об инсценировках ДТП в Волгограде ушло в суд29.11.2019 17:24
Происшествия 29.11.2019 17:24
2042 1 Обсудить
В Волгоградской области сотрудница офиса микрозаймов вступила в борьбу с грабителем29.11.2019 13:38
Происшествия 29.11.2019 13:38
1768 5 Обсудить
В Волгограде посреди улицы загорелся пассажирский автобус29.11.2019 10:45
Происшествия 29.11.2019 10:45
19768 13 Обсудить
В Волгоградской области из перевернувшейся цистерны на обочину трассы вытекает сок29.11.2019 10:11
Происшествия 29.11.2019 10:11
15822 25 Обсудить
В Волгограде горит дом в цыганском поселке28.11.2019 19:10
Происшествия 28.11.2019 19:10
2848 4 Обсудить
Пропавшего без вести омского подростка нашли на трассе в Волгоградской области28.11.2019 10:33
Происшествия 28.11.2019 10:33
2448 4 Обсудить
В Волжском два пассажира маршрутки пострадали в ДТП28.11.2019 09:56
Происшествия 28.11.2019 09:56
594 Обсудить
Подозреваемый в краже ранил ножом участкового в Волгоградской области27.11.2019 19:29
Происшествия 27.11.2019 19:29
11872 8 Обсудить
В Волгограде мошенницу в берете разыскивают за обман пенсионера27.11.2019 11:02
Происшествия 27.11.2019 11:02
1936 16 Обсудить
Реклама