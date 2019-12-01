В Волгоградской области банда с битами и пистолетом похищала овечек





О задержании подозреваемых в серии грабежей и разбойных нападений на животноводческие точки стало известно сегодня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный Главк МВД, преступления совершали двое жителей Калачевского района, житель Ольховского района и волгоградец. Так, ночью 14 ноября на территорию полевого стана в Дубовском районе подъехала автомашина с прицепом. Вышедшие из автомобиля четверо мужчин в масках, вооруженные битами и пистолетом, заставили пастуха зайти в вагончик, похитили 15 овец, погрузили их в прицеп и уехали. Разбойников задержали после совершения ими второго преступления. Шайкой были похищены более 20 овец с животноводческой точки, расположенной в Ольховском районе. В момент перевозки похищенных животных злоумышленники были задержаны на федеральной трассе в Дубовском районе. У разбойников изъяты маски, вязаные шапки с прорезями для глаз, пневматический пистолет, биты, а также автомобили ВАЗ-2106 и ГАЗель. В настоящее время задержанные находятся под стражей, полицейские устанавливают другие эпизоды их преступной деятельности.

