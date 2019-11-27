Расследования

Под Волгоградом вынесли приговор по делу о гибели трех человек от взрыва на барже

Расследования 27.11.2019 12:05
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27.11.2019 12:05


Волжский городской суд сегодня вынес приговор Станиславу Королеву, по вине которого летом 2018 года на судоремонтном заводе погибли три человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского облсуда, Королева признали виновным в нарушении требования Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Ему назначено 2 года лишения свободы в колонии-поселении.
Напомним, трагедия произошла 23 июля 2018 года около 8:30 на территории Волжского судостроительно-судоремонтного завода. В результате взрыва погибли трое мужчин 56, 46 и 22 лет.
По материалам дела, ремонтные работы на несамоходной  барже "3109-НП Техно" выполняло ООО "Бриз". В процессе ремонта сотрудниками этой организации были нарушены требования Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, что привело к утечке пропана. Произошел взрыв бытового газа в балластном отсеке баржи. В результате погибли три сотрудника Волжского судостроительно-судоремонтного завода (АО "ВССРЗ").
Судом установлено, что производитель работ АО "ВССРЗ" Станислав Королев, являясь ответственным лицом за проведение ремонтных работ на барже, не принимал каких-либо мер к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности и охраны труда и приостановлению ремонтных работ, что повлекло беспрепятственное осуществление работниками ООО "Бриз" ремонта с нарушением установленных норм. Подсудимый вину признал в полном объеме. Дело рассматривалось в особом порядке уголовного судопроизводства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Отметим, что в декабре текущего года перед судом предстанет и руководитель ООО "Бриз" Киселев Ю.А. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст. 216 УК РФ).

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