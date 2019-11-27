Под Волгоградом вынесли приговор по делу о гибели трех человек от взрыва на барже

Волжский городской суд сегодня вынес приговор Станиславу Королеву, по вине которого летом 2018 года на судоремонтном заводе погибли три человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского облсуда, Королева признали виновным в нарушении требования Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Ему назначено 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, трагедия произошла 23 июля 2018 года около 8:30 на территории Волжского судостроительно-судоремонтного завода. В результате взрыва погибли трое мужчин 56, 46 и 22 лет.

По материалам дела, ремонтные работы на несамоходной барже "3109-НП Техно" выполняло ООО "Бриз". В процессе ремонта сотрудниками этой организации были нарушены требования Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, что привело к утечке пропана. Произошел взрыв бытового газа в балластном отсеке баржи. В результате погибли три сотрудника Волжского судостроительно-судоремонтного завода (АО "ВССРЗ").

Судом установлено, что производитель работ АО "ВССРЗ" Станислав Королев, являясь ответственным лицом за проведение ремонтных работ на барже, не принимал каких-либо мер к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности и охраны труда и приостановлению ремонтных работ, что повлекло беспрепятственное осуществление работниками ООО "Бриз" ремонта с нарушением установленных норм. Подсудимый вину признал в полном объеме. Дело рассматривалось в особом порядке уголовного судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Отметим, что в декабре текущего года перед судом предстанет и руководитель ООО "Бриз" Киселев Ю.А. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст. 216 УК РФ).



