Экология

Под Волгоградом по следам загрязненных нефтью волжских берегов возбудили уголовное дело

Экология 26.11.2019 16:52
385 3
26.11.2019 16:52


Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения земель нефтепродуктами в городе Волжском. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков, проверку данного факта осуществляла прокуратура совместно с сотрудниками УБЭиПК ГУМВД России по Волгоградской области. 
Загрязненная нефтью земля на площади 486 кв.м. была обнаружена в промзоне Волжского. Ущерб, нанесенный почве как объекту окружающей среды, оценивается в 1,6 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено УМВД России по г.Волжскому по ч.1 ст. 254 УК РФ (Порча земли). Следователям предстоит установить виновных лиц и выяснить, как произошло загрязнения почвы нефтепродуктами.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Экология
26.11.2019 12:25
Экология 26.11.2019 12:25
1045 6 Обсудить

0
Далее
Экология
24.11.2019 18:56
Экология 24.11.2019 18:56
3698 21 Обсудить

0
Далее
Экология
24.11.2019 12:16
Экология 24.11.2019 12:16
16204 13 Обсудить

0
Далее
Экология
22.11.2019 14:22
Экология 22.11.2019 14:22
16786 19 Обсудить

0
Далее
Экология
15.11.2019 12:47
Экология 15.11.2019 12:47
42639 17 Обсудить

0
Далее
Экология
14.11.2019 17:31
Экология 14.11.2019 17:31
1626 0 Обсудить

0
Далее
Экология
13.11.2019 11:55
Экология 13.11.2019 11:55
9369 16 Обсудить

0
Далее
Экология
10.11.2019 19:30
Экология 10.11.2019 19:30
35825 13 Обсудить

0
Далее
Экология
09.11.2019 15:20
Экология 09.11.2019 15:20
3848 120 Обсудить

0
Далее
Экология
09.11.2019 12:08
Экология 09.11.2019 12:08
6917 8 Обсудить

0
Далее
Экология
08.11.2019 08:55
Экология 08.11.2019 08:55
5694 7 Обсудить

0
Далее
Экология
07.11.2019 11:17
Экология 07.11.2019 11:17
3639 4 Обсудить

0
Далее
Экология
05.11.2019 19:05
Экология 05.11.2019 19:05
2394 6 Обсудить

0
Далее
Экология
05.11.2019 14:31
Экология 05.11.2019 14:31
1038 0 Обсудить

0
Далее
Экология
01.11.2019 13:29
Экология 01.11.2019 13:29
3368 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:19
Комиссия по нацпроектам Волгоградской облдумы оценила качество закатанных в новый асфальт дорогСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде с мошенницы взыскивают маткапитал за "фейковую" двойнюСмотреть фотографии
17:07
Волгоград в пятерке худших городов России по качеству жизниСмотреть фотографии
16:52
Под Волгоградом по следам загрязненных нефтью волжских берегов возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
16:23
«Не депутат, а денди»: вице-спикер Волгоградской облдумы согревается шарфом от «Louis Vuitton»Смотреть фотографии
15:58
Бизнесмены признались, что сгорело на складе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде моральный вред за утерянные "Почтой России" посылки оценили в 1 тысячу рублейСмотреть фотографии
14:43
Волгоградцы выпросили новый пешеходный переходСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде продавцу-миллионеру грозит тюрьма за подделку аксессуаров для смартфоновСмотреть фотографии
13:27
Спокойно, без паники: в Волгограде учились спасать посетителей ТРЦСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Крупный пожар на складе лакокрасочных материалов под Волгоградом ликвидированСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
В Волгоградской области пенсионер расстрелял грибника из-за конфликта в лесуСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде конкуренция на рынке труда и зарплаты держат жителей "в тонусе"Смотреть фотографии
12:25
Конец осеннему паводку: Волжская ГЭС закрыла затворы водосливной плотиныСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде из-за скандала с увольнением тренера на улице оказались юные боксерыСмотреть фотографии
12:05
Конкурс журналистов и блогеров: отправляемся «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
12:01
С Нулевой продольной в Волгограде вывезли ели в бетонных кадушкахСмотреть фотографии
11:37
Смотреть всем: «Орел и решка» в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
11:36
Волгоградцу с рассеянным склерозом не выдавали дорогой препаратСмотреть фотографии
11:15
Чиновники Волгоградской области сэкономили на новогодних конфетках деткамСмотреть фотографии
10:35
Мороз крепчает: волгоградские дороги защищают от гололедицыСмотреть фотографии
10:06
Депутаты и чиновники Волгоградской области скрыли доходов на 20 миллионов рублейСмотреть фотографии
09:56
Энергетики назвали причину резкого отключения света в Краснослободске под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом полыхает склад лакокрасочных материаловСмотреть фотографииCмотреть видео
09:13
В Волгограде задержан водитель Hyundai IX35, скрывшийся с места смертельной аварииСмотреть фотографии
20:56
Краснослободск под Волгоградом резко погрузился во тьмуСмотреть фотографии
20:44
Сбил насмерть человека: В Волгограде идет розыск водителя Hyundai IX35Смотреть фотографии
18:38
Суд поставил точку в деле об убийстве утюгом из-за предложения продать награды дедаСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде принимают жалобы замерзающих горожан на УКСмотреть фотографии
17:57
Первый замгубернатора Волгоградской области проконтролирует миллиардный проект Минкомсвязи РФСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 