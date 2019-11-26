Экология 26.11.2019 16:52
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26.11.2019 16:52
Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения земель нефтепродуктами в городе Волжском. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков, проверку данного факта осуществляла прокуратура совместно с сотрудниками УБЭиПК ГУМВД России по Волгоградской области.
Загрязненная нефтью земля на площади 486 кв.м. была обнаружена в промзоне Волжского. Ущерб, нанесенный почве как объекту окружающей среды, оценивается в 1,6 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено УМВД России по г.Волжскому по ч.1 ст. 254 УК РФ (Порча земли). Следователям предстоит установить виновных лиц и выяснить, как произошло загрязнения почвы нефтепродуктами.
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