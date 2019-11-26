Бизнесмены признались, что сгорело на складе под Волгоградом





Представители компании «Вит» раскрыли подробности пожара, который сегодня вспыхнул в Орловке Городищенского района Волгоградской области. Как сообщил ИА «Высота 102» начальник отдела маркетинга и рекламы фирмы Виталий Филатов, сгорел склад для временного хранения продукции перед ее отправкой в другие складские помещения. «На момент пожара никакой продукции там не было, в том числе и лакокрасочной, на складе находилась только пустая пластиковая тара для упаковки шпаклевки, закрытая крышками. Во время нагревания эти емкости лопались, при этом были слышны хлопки», - рассказали в компании. По словам Виталия Филатова, пока о причине возникновения пожара говорить рано. «Сейчас на месте пожара работают эксперты, скоро мы все узнаем. Но мы даже не можем предположить, из-за чего загорелся склад», - сообщил представитель компании.

Напомним, пожар на территории компании «Вит» вспыхнул сегодня около девяти часов утра. Полностью удалось справиться с ЧС в 12-47. Территория, поврежденная огнем, составила 400 квадратных метров. Общая площадь складских помещений - 3000 кв.м. Погибших и пострадавших нет.