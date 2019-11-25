От Сталинграда - до Великой Победы

«Смотрите, что творится!»: в Волгограде ночные воры осквернили памятник защитникам Сталинграда

От Сталинграда - до Великой Победы 25.11.2019 15:40
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25.11.2019 15:40




Металлические цепи и столбы исчезли с памятного места в поселке Купоросный в Советском  районе, где в 1943 году воссоединились части 64-й и 63-й Армий. Как сообщает ИА «Высота 102», первым последствия действий ночных воров заметил пенсионер Юрий Малыхин. Он проживает неподалеку в частном доме. «Еще вечером ограда памятника была цела. Ночью сильно залаяли собаки. Я вышел на улицу и, возможно, спугнул вандалов. Уже утром, когда стало светло, увидел, что они натворили. Позвонил в службу «112», сейчас полиция разбирается» -  рассказал Юрий Анатольевич ИА  «Высота  102». Пораженный увиденным пенсионер даже снял  видео, хотя не особо знаком с возможностями современных гаджетов. «Смотрите, ребята, что творится», - эмоциональные комментарии волгоградца говорят сами за себя. Памятник, который стал жертвой охотников за металлом, был установлен в 2003 году молодежными активистами, в память о подвиге защитников Сталинграда.




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