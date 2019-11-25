«Смотрите, что творится!»: в Волгограде ночные воры осквернили памятник защитникам Сталинграда













Металлические цепи и столбы исчезли с памятного места в поселке Купоросный в Советском районе, где в 1943 году воссоединились части 64-й и 63-й Армий. Как сообщает ИА «Высота 102», первым последствия действий ночных воров заметил пенсионер Юрий Малыхин. Он проживает неподалеку в частном доме. «Еще вечером ограда памятника была цела. Ночью сильно залаяли собаки. Я вышел на улицу и, возможно, спугнул вандалов. Уже утром, когда стало светло, увидел, что они натворили. Позвонил в службу «112», сейчас полиция разбирается» - рассказал Юрий Анатольевич ИА «Высота 102». Пораженный увиденным пенсионер даже снял видео, хотя не особо знаком с возможностями современных гаджетов. «Смотрите, ребята, что творится», - эмоциональные комментарии волгоградца говорят сами за себя. Памятник, который стал жертвой охотников за металлом, был установлен в 2003 году молодежными активистами, в память о подвиге защитников Сталинграда.













