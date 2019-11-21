Спорт

Руководитель Волгоградской областной федерации бокса высказался по поводу скандала с безработным тренером сборной

Спорт 21.11.2019 14:57
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21.11.2019 14:57


Сегодня информагентство «Высота 102» попросило председателя  Волгоградской областной федерации бокса Алексея Цуканова прокомментировать вышедший на федеральный уровень скандал с оставшимся без работы тренером Павлом Дешевовым. Напомним, суть проблемы, о которой в нескольких публикациях подробно рассказывало ИА «Высота 102», в том, что старший тренер Волгоградской области по боксу среди юниоров и мужчин был вынужден покинуть училище олимпийского резерва, и остался нетрудоустроенным, хотя  написал заявление о приеме на работу в спортшколу, куда перешли его подопечные.  В итоге специалисту  ничего не оставалось, как обратиться к областному спорткомитету и даже к президенту России посредством социальных сетей.  Специалист намекнул на коррупцию в детском спорте и некие манипуляции местных чиновников. Все это вызвало резонанс в СМИ. Федерация бокса России, получившая письмо от поддерживающих тренера родителей юных спортсменов и самих учеников, уже заявила о намерении разобраться в вопиющей ситуации и написала письмо в адрес губернатора Волгоградской области. Руководитель местной федерации бокса занял такую позицию : «Этот вопрос надо решать за столом переговоров, а не в Инстаграм и в СМИ. Это мое глубокое убеждение. Надеюсь, что заинтересованные стороны скоро сядут и договорятся.  Могу сказать, что этот тренер - лучший по итогам 2019 года, мы, конечно, его поддерживаем. Но, тем не менее, любую, даже самую правильную  историю разные СМИ и блогеры, не зная всех деталей, могут превратить  в очень дурную. Мне сейчас все это совершенно не нравится. Проблема на самом деле решалась, велись переговоры, но возможно, тренера довели до крайней точки формальными процедурами», - сказал председатель региональной федерации бокса Алексей Цуканов в комментарии ИА «Высота 102». 
В  последнее время под руководством Павла Дешевова заметных успехов добились сразу несколько волгоградских боксеров. Ислам Баламирзоев стал 4-м на Первенстве России, Никита Набиев стал 3-м на Первенстве России, Илья Набиев стал финалистом международного турнира в Германии и выполнил норматив Мастера спорта, победив на турнире в Челябинске. С Ильей Шакировым, ставшим победителем Первенства Европы, Павел Дешевов занимается уже больше полутора лет. 

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