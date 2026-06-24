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Спорт

Тимур Аюпов в «Роторе»: усиление центра поля за счёт опытного исполнителя

Спорт 24.06.2026 08:04
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24.06.2026 08:04


Волгоградский «Ротор» официально объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Тимуром Аюповым. 32‑летний футболист, родившийся 26 июля 1993 года в Москве, присоединился к команде на правах свободного агента. Рост игрока – 183 см.

Переход Аюпова следует рассматривать как целенаправленное укрепление центральной зоны: профиль футболиста соответствует задачам по стабилизации игры в обороне и организации быстрых переходов в атаку. Его опыт выступлений на уровне Российской Премьер‑Лиги и в ФНЛ формирует значимый кадровый ресурс для тренерского штаба «Ротора».

Достижения и карьерный контекст

В активе Тимура Аюпова – командные достижения в рамках ФНЛ: серебро сезона 2020/2021, и бронза сезона 2021/2022. Эти результаты подчёркивают способность игрока выступать в составе коллективов, решающих задачи по повышению в классе.

Карьерная статистика Аюпова отражает высокую игровую нагрузку и стабильное участие в ключевых матчах:

В РПЛ: 69 игр, 5 голов, 4 голевые передачи.

В ФНЛ (Первой Лиге): 174 игры, 12 голов, 17 голевых передач.

Итого за карьеру: 333 матча, 28 голов, 22 голевые передачи.

Детальный разбор последних сезонов демонстрирует сохранение высокого уровня вовлечённости:

Сезон 2021/2022 («Оренбург»): 34 матча (3001 минута), 3 голевые передачи; участие в матчах Первой Лиги, Кубка России и переходных игр за выход в РПЛ.

Сезон 2022/2023 («Оренбург»): 27 матчей (1780 минут), 4 гола; участие в Первой Лиге и Кубке России.

Сезон 2023/2024 («Урал»): 32 матча (1825 минут), 2 гола, 4 голевые передачи; участие в РПЛ, Кубке России и переходных матчах.

Сезон 2024/2025 («Урал»): 38 матчей (2242 минуты), 7 голов, 2 голевые передачи; участие в Первой Лиге, переходных матчах и Кубке России.

Сезон 2025/2026 («Урал»): 21 матч (960 минут), 2 голевые передачи; участие в Первой Лиге, Кубке России и переходных матчах.

С точки зрения тактической структуры, приход Аюпова может способствовать повышению надёжности в отборе и улучшению качества первой передачи – параметров, критически важных для команд, действующих в плотной борьбе. Его опыт в переходных матчах и играх с высокой турнирной мотивацией представляет дополнительную ценность для «Ротора», традиционно участвующего в напряжённой конкуренции за позиции в верхней части таблицы.

В ближайшее время ожидается определение его игрового номера и включение в ротацию состава.

Александр Веселовский

Фото СК «Ротор»

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