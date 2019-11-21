Спорт 21.11.2019 09:23
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21.11.2019 09:23
Федерация бокса России отреагировала на ситуацию, сложившуюся вокруг оставшегося без работы старшего тренера сборной Волгоградской области Павла Дешевова. Как сообщает ИА «Высота 102», на официальном сайте Федерации опубликована информация о том, что получены обращения родителей юных спортсменов и самих воспитанников Дешевова, в том числе победителя юниорского первенства Европы 2019 года Ильи Шакирова. «Федерация бокса России проведет расследование и добьется справедливости. Такая вопиющая ситуация недопустима в отечественном боксе», - заявили в спортивной организации.
Ранее ИА «Высота 102» рассказывало о скандале в публикациях «Безработный тренер по боксу в обращении к президенту заявил о коррупции в детском спорте Волгограда», «В Волгограде тренера боксеров-чемпионов оставили безработным», «В Волгограде колледж олимпийского резерва начинает учебный год со скандала»
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