Волгоградцам напомнили о дедлайне для подачи в налоговую деклараций

УФНС России по Волгоградской области предупредило жителей региона о необходимости до конца дня 25 июня отчитаться по нескольким видам налогов и сдать персонифицированные сведения. Требование адресовано к представителям крупного бизнеса и предпринимателям.
Кто и что должен успеть сдать до 25 июня:
- по налогу на прибыль организаций за май 2026 г.,
- в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН в мае 2026 г.,
- в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН в мае 2026 г.,
- по НДПИ за май 2026 г.,
- по акцизам за май 2026 года,
- по налогу на игорный бизнес за май 2026 года.
Кроме того, до этой же даты нужно подать уведомления об исчисленных суммах:
- по НДФЛ (для налоговых агентов) – с выплат работникам за период с 1 по 22 июня (код «31/03»);
- по страховым взносам за май (код «31/02»).
Важно: уведомление по НДФЛ за выплаты с 23 по 30 июня принимается до 3 июля с кодом «31/13».
Для отправки документов налоговики рекомендуют использовать электронные сервисы: «Личный кабинет ИП» или «Личный кабинет юрлица». Подробные инструкции размещены в разделе «Единый налоговый счет».
В налоговой службе напоминают, что в случае несвоевременной подачи отчетности предусмотрены пени и штрафы.