Волгоградцам напомнили о дедлайне для подачи в налоговую деклараций





УФНС России по Волгоградской области предупредило жителей региона о необходимости до конца дня 25 июня отчитаться по нескольким видам налогов и сдать персонифицированные сведения. Требование адресовано к представителям крупного бизнеса и предпринимателям.

Кто и что должен успеть сдать до 25 июня:

по налогу на прибыль организаций за май 2026 г.,

в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН в мае 2026 г.,

в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН в мае 2026 г.,

по НДПИ за май 2026 г.,

по акцизам за май 2026 года,

по налогу на игорный бизнес за май 2026 года.

Кроме того, до этой же даты нужно подать уведомления об исчисленных суммах:

по НДФЛ (для налоговых агентов) – с выплат работникам за период с 1 по 22 июня (код «31/03»);

по страховым взносам за май (код «31/02»).

Важно: уведомление по НДФЛ за выплаты с 23 по 30 июня принимается до 3 июля с кодом «31/13».

Для отправки документов налоговики рекомендуют использовать электронные сервисы: «Личный кабинет ИП» или «Личный кабинет юрлица». Подробные инструкции размещены в разделе «Единый налоговый счет».

В налоговой службе напоминают, что в случае несвоевременной подачи отчетности предусмотрены пени и штрафы.