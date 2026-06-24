



На площади Павших Борцов приступили к демонтажу семиметрового памятника Александру Невскому.





Работы на реконструируемом участке начались с самого утра. Главные коррективы в процесс вносит автор фигуры небесного покровителя Волгограда Сергей Щербаков. Напомним, что перед переездом скульптуру, крайне редко принимавшую водные процедуры, отправят в мастерскую. Там Сергей Щербаков смоет с нее килограммы грязи, а после снова затонирует.





– Тогда, двадцать лет назад, все делалось в спешке, и, на мой взгляд, памятник Александру Невскому установили некорректно – получилось, что он не стоит, а будто бы шагает вперед, – рассказывает известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков. – Теперь я эту ошибку хотел бы исправить.





Вопрос о «переезде» памятника, долгие годы стоявшего на главной площади Волгограда, возник еще при подготовке к реконструкции. Однако окончательно его судьбу решили только в праздничные выходные. Прогулявшись по площади Павших Борцов, губернатор Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор заявили, что семиметровую композицию следует перенести ближе к храму, повернув ее в сторону центра города.





Фото Андрея Поручаева