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«Бактерии растут как на дрожжах»: врач-инфекционист – о причинах массовых летних заражений «кишечкой»

Общество 24.06.2026 08:42
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24.06.2026 08:42


Жители Камышина все еще приходят в себя после массового отравления роллами, обернувшееся для 18 человек официально подтвержденным сальмонеллезом. Вместе с тем, риски попадания в инфекционную больницу летом вырастают в разы. Как уберечь себя от незапланированного больничного? Почему горожанам советуют брать переносной холодильник даже в небольшие путешествия? И кого специалисты включают в основную группу риска? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с врачом-инфекционистом Ольгой Чернявской.

Правда ли, что летом риски отравления становятся все выше?

Да, это действительно так. Неприятным послевкусием пикника или отдыха на берегу реки могут стать характерные симптомы отравления.

Жаркая погода приводит к частым нарушениям правил хранения продуктов, – подтверждает инфекционист Ольга Чернявская. – Люди берут с собой сумки с едой, в которой активно размножаются бактерии и выделяются токсины. Попадая в организм человека, они вызывают острое бактериальное пищевое отравление. Кроме него, встречается также сальмонеллез.


В разгар сезона охоту на свежие продукты открывают не только оголодавшие осы, но и прожорливые мухи, которые не гнушаются искать добычу в мусорных баках.

На своих лапках мухи могут механически переносить возбудителей из мусорки на еду, – добавляет заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ. – Еще один фактор риска – купание в открытых водоемах с загрязненной водой, что также способствует росту заболеваемости.

Предложить специфической защиты в виде вакцины от самых распространенных летних инфекционных болезней волгоградцам не могут. Поэтому лучшей «обороной» врачи называют нехитрые правила профилактики.

В первую очередь горожанам необходимо следить за температурным режимом хранения пищевых продуктов. Всем, кто выезжает на природу, я бы советовала брать с собой портативные холодильники или отдельные замороженные элементы. В крайнем случае можно заморозить воду в бутылках и поставить продукты на них. Даже такой способ снизит риски заражения, – комментирует врач. – Конечно же, не надо забывать про мытье рук. Летом их нужно мыть почаще – это особенно касается детей, которые входят в группу риска.


Как еще обезопасить себя от инфекции:

– защищать продукты от мух, складывая их в контейнеры или убирая в холодильник;

– пить только фильтрованную, бутилированную или кипяченую воду. Утолять жажду, подставляя рот под кран или, тем более, глотать воду из речек и озер горожанам категорически не советуют;

– сотрудникам пищевых предприятий следить за самочувствием и не игнорировать симптомов болезни;

– при первых симптомах – повышении температуры, рвоте, тошноте, болях в животе – без промедлений обращаться к врачу;

– В группу риска входят не только дети, но также пожилые люди и беременные женщины. Острые кишечные отравления также опасны для горожан с хроническими заболеваниями,  заключает Ольга Чернявская.


О массовом отравлении камышан роллами из кафе «ЕвроАзия» стало известно на прошлой неделе. В больницы жители и гости города обращались с одинаковыми симптомами – повышенной температурой, непрекращающейся рвотой и диареей.

Вечером мы с мужем съели сет «Фирменный», а на следующее утро почувствовали недомогание, сильную головную боль, боли в мышцах и суставах. Ближе к вечеру температура выросла до 39,5, – рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» отдыхавшая в Камышине жительница Новокузнецка Анастасия. – Сначала мы подумали, что подхватили где-то ОРЗ. Но уже через несколько часов у нас началась диарея. Желудок и брюшную полость сводило от спазмирующей боли. Жаропонижающие сбивали температуру весьма незначительно. На утро боли усилились, к этим симптомам добавилась тошнота.

По уточненным данным Роспотребнадзора, всего в больницах города зарегистрировали 33 пациентов. Лабораторные исследования подтвердили сальмонеллез у 18 из них. Кафе, которое и накормило азиатской кухней жителей Камышина, было закрыто специалистами РПН еще 11 июня – вскоре после первых обращений жителей Камышина за помощью медиков.

Постановлением Камышинского городского суда предприниматель Ким С.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». В качестве наказания работа «ЕвроАзии» приостановлена на 60 суток.

Фото сгенерировано с помощью ИИ

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