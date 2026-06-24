



Жители Камышина все еще приходят в себя после массового отравления роллами, обернувшееся для 18 человек официально подтвержденным сальмонеллезом. Вместе с тем, риски попадания в инфекционную больницу летом вырастают в разы. Как уберечь себя от незапланированного больничного? Почему горожанам советуют брать переносной холодильник даже в небольшие путешествия? И кого специалисты включают в основную группу риска? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с врачом-инфекционистом Ольгой Чернявской.

Правда ли, что летом риски отравления становятся все выше?

Да, это действительно так. Неприятным послевкусием пикника или отдыха на берегу реки могут стать характерные симптомы отравления.

– Жаркая погода приводит к частым нарушениям правил хранения продуктов, – подтверждает инфекционист Ольга Чернявская. – Люди берут с собой сумки с едой, в которой активно размножаются бактерии и выделяются токсины. Попадая в организм человека, они вызывают острое бактериальное пищевое отравление. Кроме него, встречается также сальмонеллез.





В разгар сезона охоту на свежие продукты открывают не только оголодавшие осы, но и прожорливые мухи, которые не гнушаются искать добычу в мусорных баках.

– На своих лапках мухи могут механически переносить возбудителей из мусорки на еду, – добавляет заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ. – Еще один фактор риска – купание в открытых водоемах с загрязненной водой, что также способствует росту заболеваемости.

Предложить специфической защиты в виде вакцины от самых распространенных летних инфекционных болезней волгоградцам не могут. Поэтому лучшей «обороной» врачи называют нехитрые правила профилактики.

– В первую очередь горожанам необходимо следить за температурным режимом хранения пищевых продуктов. Всем, кто выезжает на природу, я бы советовала брать с собой портативные холодильники или отдельные замороженные элементы. В крайнем случае можно заморозить воду в бутылках и поставить продукты на них. Даже такой способ снизит риски заражения, – комментирует врач. – Конечно же, не надо забывать про мытье рук. Летом их нужно мыть почаще – это особенно касается детей, которые входят в группу риска.





Как еще обезопасить себя от инфекции:

– защищать продукты от мух, складывая их в контейнеры или убирая в холодильник;

– пить только фильтрованную, бутилированную или кипяченую воду. Утолять жажду, подставляя рот под кран или, тем более, глотать воду из речек и озер горожанам категорически не советуют;

– сотрудникам пищевых предприятий следить за самочувствием и не игнорировать симптомов болезни;

– при первых симптомах – повышении температуры, рвоте, тошноте, болях в животе – без промедлений обращаться к врачу;

– В группу риска входят не только дети, но также пожилые люди и беременные женщины. Острые кишечные отравления также опасны для горожан с хроническими заболеваниями, – заключает Ольга Чернявская.





О массовом отравлении камышан роллами из кафе «ЕвроАзия» стало известно на прошлой неделе. В больницы жители и гости города обращались с одинаковыми симптомами – повышенной температурой, непрекращающейся рвотой и диареей.

– Вечером мы с мужем съели сет «Фирменный», а на следующее утро почувствовали недомогание, сильную головную боль, боли в мышцах и суставах. Ближе к вечеру температура выросла до 39,5, – рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» отдыхавшая в Камышине жительница Новокузнецка Анастасия. – Сначала мы подумали, что подхватили где-то ОРЗ. Но уже через несколько часов у нас началась диарея. Желудок и брюшную полость сводило от спазмирующей боли. Жаропонижающие сбивали температуру весьма незначительно. На утро боли усилились, к этим симптомам добавилась тошнота.

По уточненным данным Роспотребнадзора, всего в больницах города зарегистрировали 33 пациентов. Лабораторные исследования подтвердили сальмонеллез у 18 из них. Кафе, которое и накормило азиатской кухней жителей Камышина, было закрыто специалистами РПН еще 11 июня – вскоре после первых обращений жителей Камышина за помощью медиков.

Постановлением Камышинского городского суда предприниматель Ким С.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». В качестве наказания работа «ЕвроАзии» приостановлена на 60 суток.

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