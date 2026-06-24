Новые гарантии для пенсионеров: что изменится в работе банков с 1 июля





Новые правила работы банков с депозитами пенсионеров могут вступить в силу с 1 июля.

Как сообщает «Пятый канал», сотрудникам банков придется заранее напоминать пожилым клиентам о завершении срока вклада, присылая смс-сообщение или пуш-уведомление. Важно, что автоматически продлевать вклады в организациях теперь не смогут.

Новые правила предусматривают также ежемесячную выплату процентов. Авторы инициативы предполагают, что эффективная ставка в этом случае может стать на 0,5 – 0,7% выше номинальной за счет регулярного начисления процентов на полученный доход.

Если же пенсионеры решат досрочно закрыть свой вклад, то банковские работники могут сохранить за ними хотя бы часть начисленных процентов. Полученный доход будет зависеть от времени, которые деньги хранились на депозите.

О самых эффективных способах накопления средств в наши дни корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале.

Фото Геннадия Гуляева