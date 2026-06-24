Новую соцвыплату на детей оформили почти 12 тыс. волгоградцев

Семейную выплату, которая была запущена в России с 1 июня текущего года, в Волгоградской области уже получили 11 957 родителей. За новой мерой поддержки в регионе ежедневно в среднем обращаются 1800 человек, сообщили в региональном отделении Соцфонда России.

Напомним, что право на ежегодную семейную выплату имеют работающие родители (усыновители, опекуну и попечители) двух и более детей, которые в 2025 году имели налогооблагаемый доход. Мера поддержки предусмотрена для тех, кто воспитывает детей до 18 лет или 23-х лет, но в том случае, если ребенок учится на дневном отделении в учебном заведении.

В Соцфонде пояснили, то в регионе на рассмотрение заявок от родителей и перечисление выплаты, в случае положительного решения, уходит не более четырех дней при нормативе в 10 дней. Подать заявление можно через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ.





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