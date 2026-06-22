«Ротор» арендовал полузащитника Михаила Умникова





Волгоградский «Ротор» усилил среднюю линию, оформив аренду полузащитника Михаила Умникова, сообщает пресс-служба СК «Ротор». Трансфер 20‑летнего игрока – логичное продолжение курса клуба на привлечение молодых футболистов, уже имеющих серьёзную игровую практику.

Михаил Умников – воспитанник академии «Краснодара»: он прошёл все ступени клубной вертикали, от юношеских команд до матчей Российской Премьер‑Лиги. Футболист родился 22 января 2006 года в Перми, его рост – 183 см. Последние два сезона Умников провёл в ульяновской «Волге».

Статистика выступлений:

сезон 2022/2023 («Краснодар‑U16») Турнир: ЮФЛ‑2. 20 игр (1372 минуты), 1 гол, 1 голевая передача;

сезон 2024 («Краснодар‑U17», «Краснодар‑2») Турнир: ЮФЛ‑1, МФЛ. 24 игры (2009 минут), 1 гол, 1 голевая передача;

сезон 2024/2025 («Краснодар-2», «Волга») Турнир: Вторая лига, Дивизион А. 33 игры (2540 минут), 5 голов, 1 передача;

сезон 2025/2026 («Волга») Турнир: Первая лига. 31 игра (1748 минут), 2 голевые передачи.

Умников выступал за сборные России U‑16, U‑20 и U‑21 – всего на его счету 10 матчей за национальные команды. Суммарно за карьеру полузащитник провёл 118 игр, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»