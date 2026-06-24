В Волжском вынесли приговор пособнику в отмывании бюджетных денег





Директора ООО «ВСП Групп» Сергея Камнева приговорили к 1,8 годам колонии общего режима за пособничество в отмывании бюджетных денег.

Для поставки детской игровой площадки стоимостью без малого шесть миллионов рублей, выделенных из бюджета по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», замруководителя МАУ «Современные городские технологии» Сергей Петров заключил контракт с руководителем ООО «ВСП Групп» Камневым. Позже представитель муниципального учреждения решил обойти конкурсные процедуры и назвал ООО «ВСП Групп» единственным поставщиком, предложившим наименьшую цену.

Однако на деле Сергей Камнев играл лишь роль пособника, который подыскал подрядчика, согласившегося привезти, установить и собрать детский «островок» всего за 2 миллиона 845 тысяч рублей.

– Имея доступ к расчетному счету организации, Сергей Камнев вывел более трех миллионов рублей и передал их Петрову, совершив тем самым хищение денег путем их присвоения, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Волжский городской суд признал Камнева виновным, приговорив к 1 году 8 месяцам колонии общего режима. С учетом частичного погашения ущерба он также должен вернуть МАУ «СГТ» три миллиона 101 тысячу рублей.

Уголовное дело в отношении замруководителя МАУ «Современные городские технологии» Сергея Петрова также рассматривают в Волжском городском суде. Мужчина обвиняется в присвоении или растрата в особо крупном размере, в покушении на получение взятки в особо крупном размере, в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в нескольких эпизодах взятки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото из архива V102.ru