Село Засечное, Пензенская область. Акватория пляжа «Спутник» бурлит не только от волн, но и от накала спортивной борьбы. Первый день первенства России по плаванию на открытой воде среди юниоров и юниорок подарил болельщикам немало ярких эмоций, а волгоградским болельщикам – особую гордость.





На дистанции 7,5 километра у девушек волгоградский дуэт буквально ворвался в призовую зону. Лали Панкратова финишировала первой с результатом – 1 час 38 минут 48,6 секунды. Буквально на волосок от неё, всего в десяти секундах отставания, следом пришла Таисия Ворожейкина – 1 час 38 минут 58,9 секунды. Две медали, два места на пьедестале – и оба под флагом Волгоградской области. Лишь бронзу в этой напряжённой схватке вырвала Марина Пивоварова из Ростовской области, показав время 1 час 39 минут 1,3 секунды.





Не менее интересным получился заплыв на 10 километров. Здесь честь региона защищала Полина Козякина. Борьба до последних метров, нервы на пределе, вода словно кипела от напряжения. И вот – финиш! Полина опережает соперницу буквально на долю секунды: её результат – 2 часа 9 минут 48,7 секунды. Варвара Харченко из Липецкой области отстала всего на одну десятую секунды – 2:09:48,8. Третьей к финишу пришла Дарья Никифорова (Тульская–Ярославская) – 2:10:37,8.

Лали, Таисия, Полина – имена, которые теперь будут звучать на всех водных дорожках страны. Первенство России ещё продолжается – впереди новые старты и новые битвы за секунды. А с 25 июня, на этой же трассе стартует чемпионат России по плаванию на открытой воде – теперь уже среди взрослых мастеров.

И самое главное: эти старты – не просто медали и пьедесталы. По их итогам сформируют состав сборной России для участия в первенстве Европы по водным видам спорта в Венгрии – оно пройдёт с 23 по 26 июля. Каждая десятая секунды здесь – это шаг туда, на большую воду.

Завершатся соревнования в селе Засечном 29 июня. Состязания проводятся в рамках госпрограммы «Спорт России».

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР