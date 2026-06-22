Никита Чагров продолжает собирать награды





Никита Чагров из волгоградского «Ротора» забрал главную народную награду: по итогам голосования всех болельщиков он признан лучшим игроком сезона 2025/26. И это не просто титул – это отражение того, как его игра дарила эмоции на каждом стадионе.

34 матча, в которых хладнокровие Чагрова не раз становилось решающим фактором, принесли ему не только сухие цифры в статистике, но и самое ценное – абсолютное доверие трибун. А теперь к этому добавилось и официальное признание: Никита – лучший игрок Первой лиги.

Когда эксперты и болельщики говорят в унисон, сомнений не остаётся: игра Чагрова – это эталон надёжности. Поздравляем!

Александр Веселовский