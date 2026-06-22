В Волгограде прошёл массовый забег на острове Сарпинском: фото





21 июня в Кировском районе Волгограда состоялся массовый забег «Сарпинский Трей» спортсменов-любителей. Мероприятие было впервые организовано активистами общественного проекта «Волгоградская Десятка» на территории острова Сарпинского.





В состязании приняли участие как уже опытные спортсмены, так и начинающие любители. Для детей была оборудована дистанция на 800 и 1600 метров. Уверенные в себе атлеты смогли пробежать дистанцию 6 км, а для самых выносливых организаторы проложили маршрут протяжённостью 12 тыс. метров.





Беговая трасса была проложена по одним из самых живописных мест уникальной природной зоны острова. Один из участков включал в себя территорию, где растёт 400-летний дуб, ставший символом забега.





















Отметим, в общей сложности в мероприятии приняли участие 170 спортсменов-любителей. Для многих забег стал первым знакомством с самым крупным в Европе речным островом.

Фото: организаторы забега