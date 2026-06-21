20 июня стадион «Зенит» наполнился привычным июньским гулом – тёплый ветер, запах травы и ожидания волгоградских болельщиков. В 13‑м туре Второй лиги (дивизион «Б», группа 3) «Ротор‑2» принимал саранский «Шумбрат». Футбольный клуб из Саранска – дебютант Второй лиги, но показывает стабильный, надёжный футбол находясь в лидирующей группе. Название команды переводится с мордовского как «здравствуй», и, кажется, в этот вечер «Шумбрат» действительно пришёл поздороваться – и забрать свои три очка.

Команды начали игру бодро, никто не собирался отсиживаться в обороне. Игра в первом тайме была равной: мордовский клуб старался больше контролировать мяч, но выгоды извлечь не смог. Волгоградцы, напротив, своей активностью вынудили гостей нарушить правила в штрафной площади – сбили Адриана Платона. Сам пострадавший взялся исполнять пенальти (хотя древнейшая футбольная мудрость гласит: на ком заработали пенальти, тому лучше не бить). Платон пробил бесхитростно по центру. Вратарь «Шумбрата» Максим Айсин хоть и завалился в левый угол, но успел скоординироваться и отразить удар правой ногой. Моменты у обеих команд были, но вратари оставили свои ворота в неприкосновенности.

Во втором тайме игра шла в похожем ключе: команды не садились в оборону, стараясь атаковать основательно, чтобы не допускать обрезов. В одной из таких атак саранский футболист прошёл по краю и прострелил в штрафную. Мяч прокатился вдоль ворот, и у дальней штанги передачу замкнул Владислав Сайгушев. Гости повели – 1:0.

Поведя в счёте, «Шумбрат» спокойно довёл матч до победы. Три очка позволили команде закрепиться на третьем месте.

«Ротор-2» (Волгоград) – «Шумбрат» (Саранск) – 0:1 (0:0).

20 июня. Волгоград. Стадион «Зенит». Количество зрителей: 167.

Судьи: Пётр Шилин (Железногорск), Таймураз Кокаев (Владикавказ), Глеб Соколов (Ставрополь).

«Ротор-2»: Лисицын, Кычанов, Фальченко, Правкин, Амирханян, Литенко, Локтев (Слепужников, 65), Харлан, Кондратьев (Прокофьев, 46), Биджилов (Логиш, 46; Тарин, 73), Платон (Града, 46).

«Шумбрат»: Айсин, Абросимов (Ломухин, 46), Басыров (Ермаков, 68), Голубцов (Терентьев, 92), Карпов, Молодцов, Поляков (Хайбуллин, 86), Сайгушев, Хамидуллин, Чубукин, Юсупов.

Голы: Сайгушев, 64 (0:1).

Нереализованный пенальти: Платон, 18.

Предупреждён: Платон, 38 (грубая игра).

В следующем матче «Ротор-2» ожидает увлекательное путешествие в Хабаровск, где волгоградцы смогут насладиться красотами дальневосточного края. Игра с дублёрами СКА состоится 27 июня.

Александр Веселовский