



Главный тренер волгоградского гандбольного клуба «Динамо‑Синара» Евгений Дмитриев подвёл итоги сезона и обозначил задачи на будущее в интервью Федерации гандбола России. Команда прошла через серьёзные испытания, но сохранила боевой дух и сделала ставку на сочетание опыта и молодости.

По результатам чемпионата клуб занял 7‑е место на предварительном этапе, уступила ЦСКА в 1/4 финала плей‑офф, а затем боролся за 5‑е место с «Кубанью». В решающем матче серии «Кубань» сравняла счёт за секунды до конца основного времени и взяла верх в овертайме (27:28, 28:24, 31:32).

Сезон выдался тяжёлым: летом клуб покинули 12 игроков, включая лидеров сборной России – Екатерину Долматову, Анастасию Шкитину и Софью Васильеву. К тому же две новобранки – Виктория Резник и Екатерина Зиновьева – завершили карьеру из‑за травм. Состав обновился на 80%, и команде потребовалось время, чтобы сыграться.

Тем не менее ближе к весне гандболистки адаптировались и выиграли серию у «Звезды» после поражения в первом матче. Тренер отметил характер команды и поблагодарил игроков за концовку сезона.

Одним из ярких моментов стало успешное выступление молодых игроков. Особенно выделилась 18‑летняя Валя Минченко – её пригласили в сборную России, хотя из‑за травмы она пока не сыграла за национальную команду. Дмитриев подчеркнул, что это результат системной работы тренеров клуба с молодёжью. В состав также вошли Ангелина Кириченко, Алёна Алексеева, Кристина Климова и Арина Прокофьева – все они проявили себя достойно.

В межсезонье «Динамо‑Синара» подписала ряд опытных игроков:

Зурета Коблева (АГУ‑«Адыиф») – лучший ассистент чемпионата последних двух сезонов. Тренер рассчитывает, что она добавит скорости и агрессивности в нападении.

София Пензева («Звезда») – ещё одно усиление для атаки.

Диана Казиханова («Кубань», прошлый сезон – в аренде у ЦСКА) – чемпионка страны 2025 года.

Валентина Томилина – замена Олесе Черненко, которая продолжит карьеру в «Ростове‑Дон». Связка Коблева–Томилина уже показывала хорошие результаты в Майкопе.

Арина Безбабных (вернулась из «Звезды») – левша на позиции правой полусредней. Её возвращение решает проблему отсутствия игроков с левой рабочей рукой.

Кроме того, к основной команде присоединятся молодые игроки: Соня Сметанина, Мария Гривина и Ульяна Куценко.





Тренер отметил, что команда будет стремиться к большей вариативности в нападении – возможно, с использованием двух разыгрывающих одновременно. Особое внимание уделят скорости атак: в прошедшем сезоне её не хватало.

Алина Загороднева, вошедшая в шестёрку лучших бомбардиров чемпионата, останется ключевым игроком. Она универсальна и может действовать на разных позициях – справа, слева и даже в роли разыгрывающей.

Вратарская линия показала стабильность в плей‑офф, но тренер ждёт от голкиперов более ровной игры на протяжении всего сезона.

Команда выходит из отпуска 7 июля и начнёт подготовку к Спартакиаде на «Динамо Арене» в Волгограде.

Евгений Дмитриев считает, что, несмотря на сложности, сезон получился «нормальным рабочим».

– Мы понимали, что с составом, изменённом на 80%, качели в регулярном чемпионате неизбежны. Ближе к весне девочки притёрлись друг к другу и, в частности, выиграли тяжёлую серию у «Звезды», одержав две победы после поражения в первом матче. Характер команды, как и отдельных игроков, вырабатывается не сразу. Одного месяца для этого недостаточно. Ведь некоторые наши новички до прихода в «Динамо-Синару» имели мало игровой практики. Как, например, Татьяна Кириллова в «Астраханочке». Когда же игрок сидит на скамейке запасных, и на него не особенно рассчитывают, он тяжело переживает это в психологическом плане. <...> Благодарен девочкам за концовку сезона, пусть она была и не идеальной. В целом сезон получился не супер, но и не провальный. Нормальный рабочий. Тем более, что мы ввели в состав собственных воспитанниц: Валю Минченко, Ангелину Кириченко, Алёну Алексееву, Кристину Климову, Арину Прокофьеву. И ведь молодёжь неплохо сыграла, хотя у меня были на её счёт опасения.

Теперь клуб нацелен на прогресс: сочетание опыта новых игроков и потенциала молодёжи должно помочь «Динамо‑Синаре» выступить успешнее в следующем чемпионате.

Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»