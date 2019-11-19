В Волгоградской области сотрудник Росреестра и адвокат в тандеме мошенничали с квартирами

По данным следствия, весной 2016 года адвокат предложил своему товарищу – специалисту Управления Росреестра по Волгоградской области, обманным путем завладеть квартирой, законный собственник которой отбывает наказание в местах лишения свободы. Используя свое служебное положение, сотрудник ведомства сам составил фиктивный договор дарения от имени владельца, а затем зарегистрировал переход права собственности на подставное лицо, лично поставив подписи от имени дарителя и одаряемого.
Буквально через месяц подельники вновь воспользовались уже проверенной схемой и повторно «подарили» недвижимость не подозревавшему о наличии преступного умысла знакомому, предварительно оформив от его имени нотариальную доверенность на адвоката. Спустя еще год фигуранты продали квартиру за 600 000 рублей местному жителю, разделив полученную прибыль в соответствии с ранее достигнутой договоренностью: в 30 000 рублей оценил свои услуги специалист Росреестра, остальные деньги адвокат присвоил себе.