В Волгоградской области сотрудник Росреестра и адвокат в тандеме мошенничали с квартирами





Адвокат из Камышина подозревается в квартирных аферах, которые проворачивались совместно с сотрудником Управления Росреестра по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое имущество). В отношении специалиста-эксперта межмуниципального отдела Управления Росреестра по Волгоградской области уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ возбуждено ранее.

По данным следствия, весной 2016 года адвокат предложил своему товарищу – специалисту Управления Росреестра по Волгоградской области, обманным путем завладеть квартирой, законный собственник которой отбывает наказание в местах лишения свободы. Используя свое служебное положение, сотрудник ведомства сам составил фиктивный договор дарения от имени владельца, а затем зарегистрировал переход права собственности на подставное лицо, лично поставив подписи от имени дарителя и одаряемого.

Буквально через месяц подельники вновь воспользовались уже проверенной схемой и повторно «подарили» недвижимость не подозревавшему о наличии преступного умысла знакомому, предварительно оформив от его имени нотариальную доверенность на адвоката. Спустя еще год фигуранты продали квартиру за 600 000 рублей местному жителю, разделив полученную прибыль в соответствии с ранее достигнутой договоренностью: в 30 000 рублей оценил свои услуги специалист Росреестра, остальные деньги адвокат присвоил себе.