Дорогое удовольствие: Волгоградская область официально завладела «Волгоград Ареной»

Председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым подписано распоряжение о безвозмездной передаче комплекса сооружений стадиона «Волгоград Арена» в собственность Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации региона, сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Бочаров поставил первоочередные задачи по использованию и дальнейшему развитию объекта. «Необходимо обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию объектов стадиона, предусмотреть в бюджете на 2020 и последующие годы необходимый объем финансирования на их содержание и эксплуатацию. Подготовить и представить предложения по использованию территории и объектов стадиона в рамках программы наследия, представить предложения по дальнейшему развитию стадиона путем строительства дополнительных спортивных объектов для расширения перечня услуг, оказываемых жителям Волгоградской области», - озадачил Андрей Бочаров своих подчиненных.

В 2019 году на содержание «Волгоград Арены» из федерального бюджета выделено 303,5 миллиона рублей. В ближайшие пять лет доля федерального финансирования будет снижаться. К 2024 году, по поручению руководства страны, все стадионы, построенные к мундиалю, должны стать безубыточными. За деятельность сооружения в Волгограде будет отвечать ГУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена», созданное в 2018 году.

Согласно планам администрации региона, озвученным в январе, в год стадион должен принимать порядка 25 крупных мероприятий. Из них 20 – это домашние матчи «Ротора». Также может быть проведено 2-3 футбольных мероприятия федерального масштаба. Столько же планируется и культурно-массовых. За отведенный пятилетний срок на стадионе власти хотят открыть музей спорта, детские спортивные секции, банкетные залы и заведения общепита.

В бизнес-плане использования спортивного объекта также указано, что в спорткомплексе могут появиться скалодром, скейтпарк, серфинг-центр и школа танцев.



