



С заместителем губернатора Волгоградской области Зиной Мержоевой все в порядке, сейчас она принимает участие в совещании Ассоциации "Совет муниципальных образований" в Волжском, рассказал ИА "Высота 102" источник в администрации региона. Ранее появились сообщения о том, что служебный автомобиль чиновницы накануне попал в ДТП в центре Волгограда на улице Володарского. Факт повреждения машины, в которой ехала Зина Мержоева, и получение заместителем губернатора незначительных травм подтвердили в экстренных службах. В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству сообщили, что данными о ДТП не располагают.



