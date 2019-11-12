Культура

В Волгограде назначены новые руководители областных учреждений культуры

Культура 12.11.2019 10:04
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12.11.2019 10:04


Руководителем ГБУК "Волгоградская филармония" назначен Михаил Ребров - талантливый музыкант, "золотой голос" Волгограда, сообщает ИА "Высота 102".  В последнее время Михаил Ребров  работал исполняющим обязанности директора учреждения. Прежний руководитель - Станислав Малых, как известно, теперь возглавляет комитет культуры Волгоградской области. 

Директором музея "Старая Сарепта"  официально стала Юлия Красноглазова. Она начала работать в музее еще в 1994 году, с 2002 года являлась главным хранителем фондов. Прежний директор музея-заповедника "Старая Сарепта" Александр Баженов ранее возглавил комитет государственной охраны объектов культурного наследия региона. 

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