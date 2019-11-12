Происшествия

В Волгограде у моста через Волгу найден мертвый юноша

Происшествия 12.11.2019 06:57
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12.11.2019 06:57


Тело молодого человека было найдено накануне в районе хутора Бобры. Как сообщает ИА «Высота 102», труп без признаков насильственной смерти обнаружен на открытой местности рядом с ериком недалеко от моста через Волгу. Информация уточняется в следственных органах. По предварительным данным, погибший - 17-ти летний студент одного из волгоградских колледжей Артем Колгатин. Его поиски велись с конца октября.

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