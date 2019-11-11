Диспетчерскую службу АО «КАУСТИК» оборудовали новой системой связи

Экономика 11.11.2019 11:00
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11.11.2019 11:00
Оперативное управление непрерывными производственными процессами предприятий промышленной площадки волгоградского «КАУСТИКа» теперь осуществляется с помощью IP-телефонии.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, к модернизации систем телефонии, диспетчерской и селекторной связи на «КАУСТИКе» приступили в начале минувшего лета, полностью завершить проект планируется к концу этого года. За первые месяцы эксплуатации новое оборудование импортного и отечественного производства значительно улучшило качество диспетчеризации сложным производственным комплексом, как самого АО «КАУСТИК», так и других предприятий, связанных с ним технологической цепочкой и общей инфраструктурой – водо-, тепло- и электроснабжением.
Новая телефония по протоколу IP усовершенствовала связь диспетчерской службы предприятия и более 80-ти «щитовых», расположенных практически в каждом корпусе цехов и компаний, работающих на промплощадке. Технологии и методы установленной системы позволяют обеспечивать традиционные набор номера, дозвон, двусторонние голосовое и видеообщение, а также ряд других возможностей, но теперь сигнал передается в сжатом цифровом виде, что снижает нагрузку на сеть передачи данных. Информативность и функциональность диспетчеру обеспечивает небольшой монитор с удобным интерфейсом, а количество абонентов, которых можно подключить, превышает 3,5 тысячи, что в десятки раз превосходит возможности старых громоздких советских пультов управления.
Главное преимущество новой системы в том, что в новых условиях работы сотрудники диспетчерской службы значительно быстрее получают информацию и эффективнее контролируют такие ключевые показатели деятельности технологически сложного производственного комплекса, как загрузка производственных мощностей, безопасная работа оборудования, энергообеспеченность промплощадки, выполнение программы выпуска продукции. Как отмечают на предприятии, IP-телефония повысила надежность всех систем связи на предприятии и в 10 раз снизила затраты на энергопотребление в этой сфере.
Добавим также, что система IP-телефонии, установленная в АО «КАУСТИК», уже несколько лет успешно работает на ряде крупных энергетических компаний России, а также в московском метрополитене.
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