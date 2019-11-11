Под Волгоградом гражданин Азербайджана погиб под колесами автомобиля из Ставропольского края





64-х летний гражданин Азербайджана скончался на месте ДТП до того, как приехала бригада «Скорой помощи», сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. Как стало известно информагентству, ДТП произошло ранним утром накануне на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, автомобиль «Лада Гранта», которым управлял 21-летний водитель из Ставропольского края, ехал со стороны Саратова в сторону Камышина. Иностранный гражданин был сбит в тот момент, когда вышел из припаркованной на дороге машины «Вольво» и начал переходить проезжую часть.



