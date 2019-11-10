Происшествия 10.11.2019 11:12
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10.11.2019 11:12
Молодой водитель пострадал в ДТП на трассе «Волгоград-Астрахань». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 21-20 час. автомашина «Рено Логан» на 85 км. автодороги "Волгоград - Астрахань" столкнулась с «КАМАЗом». По предварительной информации, 20-летний водитель легкового автомобиля отвлекся от дороги, пытаясь переключить музыку на магнитоле. В результате ДТП водитель автомашины «Рено Логан» доставлен в медучреждение.
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